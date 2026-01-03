تحطم مروحية على متنها 4 أشخاص في ولاية أميركية

شفق نيوز- أريزونا

تحطمت مروحية خاصة في منطقة جبلية قرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، فيما تواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى موقع الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن المروحية تحطمت قرابة الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (9:00 مساء بتوقيت العراق) من يوم الجمعة.

وأضافت الإدارة، التي باشرت تحقيقاً في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، أن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية وقت التحطم.

من جانبه، أفاد مكتب شرطة مقاطعة بينال بأن فرق البحث والإنقاذ تواصل محاولاتها للوصول إلى موقع التحطم الواقع في منطقة جبلية قرب وادي تيليغراف، مشيراً إلى أن طبيعة المنطقة الوعرة تعقّد عمليات الوصول.

وأكدت السلطات أنه لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع إصابات أو تحديد مصير ركاب المروحية، في انتظار استكمال عمليات الإنقاذ والتحقيقات الأولية.