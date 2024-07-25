تحطم مروحية روسية ومقتل طاقمها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، تحطم مروحية من طراز MI-28 في "منطقة كالوغا" شرقي البلاد ومقتل طاقمها.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تحطمت مروحية من طراز مي-28 خلال رحلة مخطط لها في مقاطعة كالوغا"، موضحة أن المروحية سقطت في منطقة غير مأهولة، دون أن يؤدي تحطمها إلى أي دمار على الأرض".

وأكد البيان أن طاقم المروحية لقي مصرعه في الحادث.

وأشار البيان إلى أن السبب الأولي لتحطم المروحية هو عطل فني، وأن لجنة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تعمل في الموقع.

وفي وقت سابق هذا الصباح أفاد حاكم كالوغا فلاديسلاف شابشا عبر "تلغرام" بتحطم مروحية من طراز مي-28 في منطقة جيزدرينسكي بجنوب غرب المقاطعة، دون ذكر التفاصيل.