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تحطم مروحية روسية على متنها 16 سائحاً أقصى شرق البلاد

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-12T05:10:37+0000
تحطم مروحية روسية على متنها 16 سائحاً أقصى شرق البلاد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس،  عن تحطم طائرة هليكوبتر تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز مي-8 وكان على متنها 13 سائحا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية.

وأكدت الوزارة أن 8 أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم.

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