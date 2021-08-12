تحطم مروحية روسية على متنها 16 سائحاً أقصى شرق البلاد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة هليكوبتر تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز مي-8 وكان على متنها 13 سائحا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية.

وأكدت الوزارة أن 8 أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم.