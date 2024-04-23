تحطم طائرتين عسكريتين يودي بحياة 10 أشخاص في ماليزيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الإنقاذ الماليزية، يوم الثلاثاء، بتحطم مروحيتين عسكريتين ماليزيتين بعد اصطدامهما ببعض خلال تدريب ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقمين الـ10.

وقال سهيمي محمد سهيل، قائد العمليات الكبيرة بإدارة الإطفاء والإنقاذ، إن "المروحيتين اصطدمتا أثناء تحليق تدريبي"، مضيفا أن "الفرق الطبية أكدت وفاة جميع الأفراد العشرة الذين كانوا على متن" المروحيتين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أثناء التدريب على عرض عسكري على شرف الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية.