سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T19:57:47+0000
تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

شفق نيوز/ أعلنت موسكو، الخميس، تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل أفراد طاقمها، في خضم غزو عسكري روسي لأوكرانيا بدأ صباح الخميس.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-25 "نتيجة خطأ من الطيار" وقال إن الأخير قفز من الطائرة وهو "آمن وفي وحدته العسكرية".

وكشف الجيش الروسي أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف "بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ".

كما أعلن تدمير "ثلاثة مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-ام1"، وكذلك "مروحية هجومية" و"أربع طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2" تركية الصنع.

related

قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

Date: 2022-02-24 15:23:50
قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

Date: 2022-02-24 18:26:28
أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

Date: 2022-02-13 18:56:29
بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

أمريكا تتوعد روسيا "بردٍ سريعٍ وصارمٍ" بشأن أوكرانيا

Date: 2022-01-20 04:46:09
أمريكا تتوعد روسيا "بردٍ سريعٍ وصارمٍ" بشأن أوكرانيا

البنك الأوروبي في حالة استنفار خشية هجمات إلكترونية روسية تستهدف المصارف

Date: 2022-02-09 15:21:32
البنك الأوروبي في حالة استنفار خشية هجمات إلكترونية روسية تستهدف المصارف

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد فرض عقوبات على روسيا

Date: 2022-02-18 05:28:31
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد فرض عقوبات على روسيا

أمريكا تسلم أوكرانيا 90 طناً من الأسلحة الفتاكة

Date: 2022-01-22 06:37:49
أمريكا تسلم أوكرانيا 90 طناً من الأسلحة الفتاكة

روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

Date: 2021-06-25 08:12:41
روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل