تحطم طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة السواحل الأمريكية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الأمريكية، يوم الاثنين، بتحطم طائرة تحمل 6 أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة، في حين تعكف قوات خفر السواحل على البحث عن موقع الحطام.

وبحسب الوكالة الأمريكية، من غير المعروف مصير من كانوا على متنها، إذ قالت وسائل إعلام محلية إنه من المرجح أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

وكانت الطائرة متجهة إلى فينيكس وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سان دييغو.

وفتح مجلس سلامة النقل الوطني تحقيقا في الحادث، لمعرفة أسباب سقوط الطائرة.