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تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-09T11:10:31+0000
تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية

شفق نيوز/ أفاد تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".، اليوم الخميس، بأن طائرة عسكرية صينية تحطمت في منطقة سكنية وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن التلفزيون الصيني قوله إن الطائرة التابعة لسلاح الجو الصيني من طراز " جيه-7"، كانت في مهمة تدريبية بمقاطعة هوبي عندما تحطمت وألحقت أضرارًا بالعديد من المنازل.

وذكر التلفزيون الصيني أن أحد المواطنين قتل وأصيب اثنان آخران.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الطيار، الذي أصيب بجروح طفيفة، نجح في الخروج من الطائرة وهبط بالمظلة على الأرض قبل تحطمها.

وتُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المنازل التي اشتعلت فيها النيران، ويُعتقد أنها نجمت عن التحطم الذي وقع بالقرب من مطار لاوهيكو في شيانغيانغ بإقليم هوبي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة والإصابات المرتبطة بها، مع استمرار الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الحادثة.

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