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تحطم طائرة عسكرية ايرانية ومقتل الطيار ومساعده.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-21T06:46:17+0000
تحطم طائرة عسكرية ايرانية ومقتل الطيار ومساعده.. فيديو

شفق نيوز/ قالت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاثنين، إن طائرة حربية تحطمت في مدينة تبريز شمال غرب إيران.

وأشارت وسائل الاعلام، إلى أن "الطائرة الحربية تحطمت فور إقلاعها من القاعدة واسفر الحادث عن مقتل الطيار ومساعده وأحد المواطنين"، مضيفة أن "سبب هذا الحادث قيد التحقيق".

فيما أكد بيان لدائرة العلاقات العامة في القاعدة الجوية "فكوري"، تحطم الطائرة من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال البيان إن "تحطم الطائرة الحربية كان بالقرب من صالة الشهيد علي بور الرياضية في شارع منجم بمدينة تبريز شمال غرب إيران".

ولم يوضح البيان ما إذا كان هناك ضحايا جراء سقوط هذه الطائرة العسكرية كما لم يتضح بعد طرازها.

وقاعدة فكوري من القواعد الجوية التابعة للجيش الإيراني ويقع مقرها بمدينة تبريز.

هذا ونشرت وسائل اعلام ايرانية مقطع فيديو يظهر اثار تحطم الطائرة ومحاولات فرق الانقاذ لاطفاء النيران.

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