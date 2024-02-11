تحطم طائرة تدريب عسكرية ومصرع طاقمها في الأردن

شفق نيوز/ صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، صباح الأحد، عن مصرع ضابطين طيارين، نتيجة سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، أثناء جولتهما التدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية.

وأوضح المصدر، أن "كلاً من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، فقدا حياتهما، نتيجة السقوط المفاجئ للطائرة، أثناء جولتهما التدريبية، حيث تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية".

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بياناً أعربت فيه عن عزائها وأسفها لمقتل الطيارين.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يؤدي سقوط طائرة تدريبية لمصرع ضابط في الجيش الأردني، حيث لقي ضابطان طيران مصرعهما منتصف العام 2022، جراء تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وسقوطها في أرض خالية، في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.