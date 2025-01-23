تحشيد في إيران لاعتقال "ظريف" بعد تصريحات "دافوس"

شفق نيوز/ دعا أمين مجلس الأمر بالمعروف في طهران، "روح الله مؤمن نسب"، مساء الخميس، إلى اعتقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، على خلفية تصريحاته الأخيرة في منتدى "دافوس" الاقتصادي.

وكان ظريف، قد صرح على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن بلاده لم تكن على علم بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف نحو 250 آخرين.

وأكد ظريف، على أن إيران لم يكن لديها علم بهجوم ذلك اليوم، مشيرا إلى أن طهران كانت تخطط لعقد اجتماع مع الأميركيين في 9 أكتوبر 2023 حول الاتفاق النووي، ولكن الهجوم أفشل هذه المحادثات.

وأوضح ظريف أن حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس، عملوا دائمًا من أجل مصالحهم الخاصة، حتى على حساب إيران، حسب تعبيره.