تحشيد غير مسبوق.. 10 ألوية اسرائيلية للقتال في غزة

شفق نيوز/ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 10 ألوية تقاتل في قطاع غزة حاليًا، في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي.

يأتي ذلك، في وقت قالت فيه تقارير إعلامية عبرية، إن الجيش الإسرائيلي وسع نشاطاته في رفح، حيث تقدمت قواته على طول "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية.

يتزامن ذلك مع وصول المعارك بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين إلى ذروتها منذ اندلاع الحرب، لا سيما مع العمليات العسكرية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع بهدف إنهاك الفصائل الفلسطينية عسكريًا مع قطع الإمدادات والحصار المطبق الذي يشنه على جميع المحاور القتالية.