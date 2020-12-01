تحسن طفيف بسعر الليرة شرق سوريا بعد إجراء من البنك المركزي

شفق نيوز/ تحسن سعر صرف الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي في مناطق شمال شرق سوريا التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكوردية.

وقال صرافون ومهتمون بأسعار الصرف لوكالة شفق نيوز، إن الدولار سجل في مدينة ديريك/المالكية 2680 ليرة للمبيع، و2660 ليرة للشراء، بعد أن كان قبل نحو أسبوع 2950 ليرة للمبيع و 2925 ليرة للشراء.

وأوضح الصرّاف هوكر تمي، أن تحسن الليرة يعود سببه إلى ضخ البنك المركزي التابع للحكومة السورية كميات من الدولار في السوق ليعاود شرائها لاحقاً بهدف الاستفادة من فارق السعر وتأمين رواتب موظفي الحكومة.

ويعتبر سعر الليرة السورية الحالي هو الأسوأ منذ إعلان استقلال سوريا وانفصال الليرتين السورية واللبنانية، إذ كان الدولار يساوي ليرتين عام 1961 م و53 ليرة عام 2005 و 47 ليرة عام 2010، ثم انهارت بعد عام 2011 بشكل متسارع، حيث سجل الدولار عام 2016 سعر 640، ليصل إلى 3500 ليرة عام 2020، لتتحسن الليرة لاحقا وتصل إلى السعر الحالي.