"تحسبا من اندلاع نزاع".. البرازيل تعزز وجودها العسكري على الحدود مع فنزويلا وغويانا

شفق نيوز/ أرسل الجيش البرازيلي تعزيزات عسكرية على الحدود بعد توتر الأوضاع بين دولتيّ فنزويلا وغويانا المجاورتين اللتين من المرجح اندلاع نزاع مسلح بينهما.

ونقل موقع "G1" الإخباري عن مصدر في مكتب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، قوله إنه "على الرغم من أن البرازيل تعتبر أن الصراع غير محتمل، إلا أن قوات الجيش البرازيلي أعدت بالفعل سيناريو لمثل هذا الاحتمال وزادت من مستوى الاستعداد القتالي في المنطقة، بما في ذلك توسيع وجود الجيش البرازيلي على الحدود مع فنزويلا وغويانا".

ويوم أمس، أكدت وزارة الدفاع البرازيلية، أنها أرسلت 20 عربة مدرعة إلى الحدود مع فنزويلا.

وقال وزير الدفاع البرازيلي خوسيه موسيو، أنه تم وضع الخطة للتصدي للتنقيب غير المشروع عن الثروات الباطنية في المنطقة، لكن التكنولوجيا الآن يمكن أن تساعد في ضمان الأمن.

ويوم الأحد الماضي، صوت الفنزويليون في استفتاء تشاوري حول حماية حقوق بلادهم في إقليم إيسيكويبو المتنازع عليه منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت الحكومة الفنزويلية جهودها لاستعادة الإقليم بعد أن بدأت سلطات غويانا في تسليم المناطق الغنية بالثروات الباطنية في الجرف القاري المتنازع عليه، لشركات نفط أجنبية لاستثمارها.

وتضمن الاستفتاء 5 أسئلة، رد عليها بالإيجاب أكثر من 95% من المواطنين.