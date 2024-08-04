تحسباً لهجوم الاثنين.. أعلى جنرال أمريكي في المنطقة لحشد الدول ضد إيران

شفق نيوز/ قال مسؤولون أمريكيون، يوم الأحد، إن الجنرال الأمريكي المسؤول عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، مايكل كوريللا، وصل إلى المنطقة، وذلك بالتزامن مع استمرار الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردا على اغتيال كبار قادة حماس وحزب الله.

‎ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أميركي، قوله إن "زيارة كوريللا، إلى المنطقة كانت مخططة قبل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وحزب الله، ومن المتوقع أن يستخدم الرحلة لمحاولة حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي الذي دافع عن إسرائيل ضد هجوم من إيران في 13 أبريل.

ونقل الموقع كذلك، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم الاثنين.

‎وتتأهب إسرائيل والولايات المتحدة لرد إيران وحزب الله على مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير بالجماعة اللبنانية في بيروت، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران.

‎ويتوقع المسؤولون أن يكون أي انتقام إيراني مشابهة لما حدث في 13 أبريل/نيسان عند هجوم إيران على إسرائيل، ولكن ربما يكون "الرد أوسع نطاقا"، وقد يشمل أيضا حزب الله في لبنان.

وفي أبريل/نيسان، شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر من أراضيها على الأراضي الإسرائيلية، ويومها، أطلق الحرس الثوري على إسرائيل وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك ردا على غارة استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق.

‎وفي تلك الليلة، ساهمت القوات الأميركية بقوة في الدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني.