تحسباً لمواجهة روسيا.. البحرية البريطانية تتدرب في النرويج

شفق نيوز- لندن

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، يوم الجمعة، عن قيام مشاة البحرية البريطانية بالتدرب في معسكر فايكنغ شمال النرويج على مواجهة القوات الروسية.

وكتبت الصحيفة: "في ثلوج جبال القطب الشمالي الكثيفة، يستعد مشاة البحرية البريطانية للحرب مع روسيا".

وأشارت إلى أن القاعدة ستضم 1500 جندي في ربيع عام 2026، ليرتفع العدد إلى 2000 جندي في عام 2027.

بدوره، قال العميد جيمي نورمان، قائد القوات الخاصة البريطانية، إن هذه التدريبات تعكس حقيقة أننا لم نعد نعيش في سلام.

وقبل أعوام، أعلن الأسطول الملكي البريطاني، افتتاح قاعدة عملياتية جديدة في القطب الشمالي شمال النرويج، قيل إنها ستدعم وحدات الكوماندوز البريطانية خلال العقد المقبل.

وذكر آنذاك أن قاعدة "كامب فايكنغ" الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة ترومسو النرويجية، ستكون قادرة على استيعاب كامل مجموعة الرد السريع الساحلية البريطانية.