تحسبا لانتقال "أوميكرون".. ايران تغلق حدودها أمام المسافرين من العراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الايرانية، اليوم السبت، انها قررت إغلاق حدودها البرية لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من تفشي المتحولة الجديدة "اوميكرون" اعتبارا من اليوم 25 كانون الأول 2021.

وقال المتحدث باسم شرطة الجمارك العامة في إيران روح الله لطيفي في تصريح صحفي ان ايران قررت إغلاق حدودها البرية أمام السياح القادمين من العراق واقليم كوردستان لمدة 15 يوما كاجراء وقائي احترازي لمنع تفشي المتحولة "أوميكرون".

وأضاف لطيفي؛ أن الحركة التجارية والاقتصادية ستبقى اعتيادية هذه الفترة وستستمر الرحلات الجوية، مبينا أن الحدود البرية لوحدها ستغلق أمام السياح.

وأوضح لطيفي؛ أن الحدود البرية الايرانية ستغلق أمام كل من تركيا والعراق وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وباكستان، مبينا ان المرور سيكون اعتيادي فقط امام الاشخاص الذين يحملون بطاقات الاقامة الدائمة او يمتلكون تأشيرة الدخول (فيزا) الدراسية او الصحية او التجارية.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت مؤخرا عن تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمتحور "أوميكرون".