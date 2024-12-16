"تحرير الشام" تؤمنها.. إيران تستأنف عمل سفارتها في دمشق قريباً

شفق نيوز/ أعلن السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، يوم الإثنين، أن السفارة ستستأنف عملها قريبا، وذلك بعد نحو أسبوع من سقوط بشار الأسد، الحليف الأبرز لطهران.

وقال أكبري في تصريحات له اليوم، إن "المسؤولين السوريين لم يتصوروا أن تسقط الحكومة السورية بهذه الوتيرة السريعة.

كما شدد على أن سوريا لن تصبح مثل ليبيا، في إشارة إلى الفوضى وانقسام البلاد بين حكومتين، وفق ما نقلت إيرنا، اليوم الاثنين.أما في ما يتعلق بالسفارة الإيرانية، فأوضح أنها ستستأنف نشاطها قريبًا.

وأشار إلى أنه قبل سقوط دمشق، قام أشخاص مجهولو الهوية بعمليات نهب واسعة طالت المدينة والسفارة الإيرانية على السواء.إلا أنه أكد أن أيا من المواطنين الإيرانيين لم يتعرض لاعتداء، كما لم يكن هناك مبالغ مالية في السفارة.

هذا وأوضح أن "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها تقوم بتأمين مبنى السفارة في العاصمة دمشق.

إلى ذلك، اتهم السفير كلا من إسرائيل والولايات المتحدة بالسعي لمنع تشكيل حكومة سورية قوية.