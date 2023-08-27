تحرك أمريكي كوردي بعد أنباء عن هروب عناصر بداعش من السجن

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام ومراصد سورية، مساء الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بجنود أمريكيين، فرضت حظر تجول في مدينة الحسكة، وذلك بعد أنباء عن هروب عناصر بتنظيم داعش من سجن "غويران".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق قوات الأمن التابعة لـ"الإدارة الذاتية" جميع الطرقات في أحياء مدينة الحسكة، تزامناً مع عصيان لمساجين من تنظيم داعش في سجن الصناعة "غويران".

وذكر المرصد، أن "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) انتشرت في الشوارع العامة والرئيسية داخل مدينة الحسكة وشاركت بفرص حظر التجوال".

في غضون ذلك، انتشرت قوات الأمن في محيط السجن وأبلغت الأهالي بضرورة التزامهم المنازل، بالتوازي مع عمليات بحث عن خلايا لـ"التنظيم" في الأحياء، وفق قناة العربية.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع وجود معلومات عن تنفيذ التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت مطلع العام الفائت، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن، وفق المرصد.

يُشار إلى أن سجن "غويران" الواقع في مدينة الحسكة السورية قد شهد في 20 يناير 2022 هجوما لداعش، حيث أدى ذلك لمقتل حوالي 140 مقاتلاً من قوات "سوريا الديمقراطية".