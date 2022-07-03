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تحرك عاجل وإغلاق شاطئ بعد حادثة "قرش" الغردقة في مصر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-03T14:16:24+0000
تحرك عاجل وإغلاق شاطئ بعد حادثة "قرش" الغردقة في مصر

شفق نيوز/ أعلنت مصر، يوم السبت، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السيّاح في المناطق البحرية، فيما أكدت إغلاق الشاطئ الذي هاجم فيه قرش لسائحتين نمساويتين، وتسبب بوفاتهما في الحال.

وأغلقت السلطات المصرية شاطئ "سهل حشيش" بمنتجع مدينة الغردقة السياحية في محافظة البحر الأحمر جنوب القاهرة، لمدة ثلاثة أيام، بعد هذه الحادثة، وأكدت اتخاذ إجراءات عدة من شأنها الحفاظ على سلامة السائحين، ولحين التأكد من خلوه تماما من أية أسماك مفترسة.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية المصرية علاء عاقل، إن "المؤكد حتى الآن أن الهجوم كان من سمكة قرش، ولكن غير واضح حجمها ولا طبيعتها، ولذلك تم تشكيل لجنة من المختصين لدراسة الموقف وجمع كل التفاصيل عن الحادث".

وأضاف عاقل أن "هذا الهجوم نادر الحدوث، ولكنه طبيعي ويحدث مرة كل 10 سنوات أو أكثر لأن البحر مفتوح وبه جميع أنواع الأسماك وسلوكها غير مأمون، والسياح يعلمون ذلك قبل نزولهم المياه، وبالتالي فالحادث عارض ووارد حدوثه في أي مكان بالعالم".

وكانت مقاطع فيديو انتشرت للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وترصد لحظة تعرض إحدى السائحتين للهجوم فيما لم يتمكن أحد من إنقاذها.

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