تحرك صيني لاحتواء التوتر في المنطقة.. وجولة لمبعوث بكين بشأن مضيق هرمز

شفق نيوز- بكين

أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، أن الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر تابعته وكالة شفق نيوز، إن أولوية بلاده حالياً تتمثل في المساعدة على وقف الصراع العسكري والعمل على تهدئة الأوضاع.

وأضاف أن المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط يجري حالياً جولة في المنطقة، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بكين لدعم الاستقرار وتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية.

وأشار إلى أهمية ضمان أمن الملاحة ومرور النفط عبر مضيق هرمز، نظراً لدوره الحيوي في إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحفاظ على استقراره.

هذا وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.