تحرك ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي ضد مخطط ترامب

شفق نيوز/ أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الخميس، بأن أكثر من ثلثي الديمقراطيين في مجلس النواب وقعوا على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يحثونه فيها على سحب مخططاته "الخطيرة" التي اقترح فيها "استيلاء" الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وبحسب خبر نشره الموقع الأمريكي، وترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أثار مخطط ترامب، انتقادات من المشرعين في كلا الحزبين، حتى أن بعض الجمهوريين اشتكوا من أنه غير قابل للتطبيق ويتعارض مع سياسة البيت الأبيض الخارجية غير التدخلية المعلنة.

وكان ترامب، قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة" و"ستتملكه" وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وكرر الرئيس الأمريكي، هذا الأسبوع بقوله إن الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة، وقال عن المنطقة: "سأمتلك هذه المنطقة".

ووفق ما كتب النواب في رسالتهم، التي حصل عليها "أكسيوس"، فإن النواب الموقعون أبدوا انزعاجهم من أن يدعو رئيس أمريكي إلى الإزالة القسرية والنزوح الدائم لمليوني شخص".

ووقع على الرسالة 145 من أصل 215 ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي، بقيادة النائبين شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي) وبراد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا).

وقال النواب في رسالتهم، إن "مثل هذه الخطوة لن تكون غير قابلة للدفاع عنها أخلاقيًا فحسب، بل إنها ستضر بالمكانة العالمية للولايات المتحدة، وتضع القوات الأمريكية في طريق الأذى وتؤدي إلى زيادة الإرهاب".

وخلص النواب الديمقراطيون، في رسالتهم، إلى أن "مخططات ترامب تهدد الفرصة للولايات المتحدة للعمل مع الشركاء العرب، لإعادة بناء غزة وإيجاد نهاية سلمية للصراع مع إسرائيل".