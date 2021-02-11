تحركات عسكرية إيرانية على حدود العراق

شفق نيوز/ بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية، الخميس، تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود العراقية، حسبما أورد تقرير للتلفزيون الرسمي.

وقال التقرير إن التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم "الرسول الأعظم" مستمرة في جنوب غرب البلاد وتهدف إلى الاستعداد وتقييم القوات.

وسوف يتم استخدام طائرات بدون طيار ومروحيات في التدريبات أيضا.

وزادت إيران في الأشهر الأخيرة من تدريباتها العسكرية حيث تحاول الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الاتفاق النووي، الذي قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تدخله من جديد.

وفي يناير، أجرى الحرس الثوري مناورة وأطلق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية على هدف تم محاكاته في المحيط الهندي.

وقبل ذلك بأسبوع، أطلقت البحرية الإيرانية صواريخ كروز في إطار مناورة بحرية في خليج عمان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، تحت مراقبة ما بدا أنها غواصة نووية أميركية.

وجاء ذلك بعد استعراض للقوارب السريعة في الخليج العربي ومناورات ضخمة باستخدام طائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد.

وسحب ترامب في 2018 من جانب واحد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وافقت فيه طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وعندما زادت الولايات المتحدة العقوبات بعد ذلك، تخلت إيران تدريجيا وعلنا عن قيود الاتفاق على تطويرها النووي.