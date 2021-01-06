تحرش بفتاة يشعل اقتتالاً بين فصائل موالية لتركيا في رأس العين

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من داخل مدينة رأس العين السورية، يوم الاربعاء، بحدوث اقتتال داخلي بين الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا اثر تحرش بفتاة من المدينة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات اندلعت بالرشاشات المتوسطة والخفيفة مساء يوم أمس في مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا بين عناصر من فرقة السلطان مراد وآخرين من فصيل درع الحسكة ، بعد تحرش أحد عناصر فرقة السلطان مراد بفتاة من أبناء المنطقة وسط سوق المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية".

وأضافت أنّ "مدينة رأس العين وأريافها تشهد توترا أمنيا منذ قرابة شهر بعد تكرار اشتباكات داخلية بين هذه الفصائل خاصة بعد مقتل أحد أبناء قرية لوذي بريف المدينة قبل نحو أسبوع على يد فرقة السلطان مراد نتيجة الخلافات على تقاسم المسروقات من ممتلكات الأهالي المهجرين بين فرقة السلطان مراد وفصيل أحرار الشرقية المدعوم من أبناء المنطقة بحكم الروابط العشائرية".

وأكدت المصادر "اعتقال فرقة “ملك شاه” لرجل وامرأتين قبل يومين من مدينة رأس العين ، بتهمة القيام بالتفجيرات ضمن مناطقها ، بعد التفجير الذي استهدف سوق للخضرة ضمن المدينة والذي أوقع عددا من الضحايا بينهم مدنيين امرأة وطفلها ورجل أخر".

الجدير بالذكر أنّ مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا " نبع السلام " مدينتي رأس العين وتل أبيض وأريافهما تشهد منذ سيطرة هذه الفصائل عليها وحتى اليوم معارك داخلية بين هذه الفصائل وغالباً مايكون أحد طرفي الصراع فصيل أحرار الشرقية الذي يلقى تأييدا من الأهالي هناك ويقف ضد تجاوزات الفصائل الأخرى بحق الأهالي.