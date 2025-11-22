تحذير أميركي لشركات الطيران من مخاطر التحليق فوق فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) شركات الطيران الكبرى، من "وضع قد يكون خطرا" عند التحليق فوق فنزويلا، وحثتهم على توخي الحذر.

وأشار بيان الإدارة إلى "تدهور الوضع الأمني وتصاعد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها"، مؤكدا أن "التهديدات قد تشكل مخاطر على الطائرات على جميع الارتفاعات".

ويُلزم هذا التوجيه شركات الطيران الأميركية بتقديم إشعار مسبق لإدارة الطيران الفيدرالية قبل 72 ساعة على الأقل من الرحلات المخطط لها، لكنه لم يحظر الرحلات فوق البلاد.

وأوضح البيان، أنه "منذ أيلول/سبتمبر هناك زيادة في التداخل مع نظام الأقمار الصناعية للملاحة العالمية (GNSS) في فنزويلا، ما تسبب في بعض الحالات بتأثيرات مستمرة طوال الرحلة، بالإضافة إلى نشاط مرتبط بزيادة جاهزية القوات العسكرية الفنزويلية".

وقالت الإدارة: "أجرت فنزويلا عدة تدريبات عسكرية ووجهت التعبئة الجماعية لآلاف من القوات العسكرية والاحتياطية"، مؤكدة أن "فنزويلا لم تبد أي نية لاستهداف الطيران المدني".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الفنزويلي يمتلك طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة أسلحة متعددة قادرة على الوصول إلى ارتفاعات تشغيل الطائرات المدنية أو تجاوزها، مع وجود خطر محتمل على ارتفاع منخفض من أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات".

وشهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تجمعا عسكريا أميركيا ضخما، يشمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، بالإضافة إلى ثمانية سفن حربية أخرى وطائرات إف-35.

وقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بقصف قوارب يزعم أنها تنقل مخدرات انطلقت من سواحل فنزويلا ودول أميركية لاتينية أخرى.

وقد توقفت الرحلات المباشرة لشركات الطيران الأميركية من الركاب أو البضائع إلى فنزويلا منذ 2019، لكن بعض شركات الطيران الأميركية كانت تعبر أجواء البلاد في بعض رحلاتها إلى دول أميركا الجنوبية.

وأعلنت شركة "أميركان إيرلاينز" أنها أوقفت التحليق فوق فنزويلا منذ تشرين الأول/ أكتوبر، بينما قالت "دلتا إيرلاينز" إنها توقفت عن التحليق هناك منذ وقت طويل، ولم تصدر "يونايتد إيرلاينز" تعليقاً فوريا.