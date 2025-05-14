تحذير من وزير البيئة التركي: مرمرة على شفا كارثة زلزالية

شفق نيوز/ حذر وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، يوم الأربعاء، من مخاطر الزلزالية محتملة في منطقة مرمرة، مشيرا إلى أن أي زلزال مدمر في هذه المنطقة لن يكون مجرد أزمة عابرة.

وقال كوروم، في تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "منطقة مرمرة التي تضم إسطنبول وعدة ولايات صناعية تشكل أكثر من نصف الإنتاج القومي التركي وتؤدي دوراً محورياً في سوق العمل"، مبيناً أن "مرمرة هي قلب تركيا النابض وأغلى من كل شيء وعلينا أن نحميها بالعلم والتخطيط والتنفيذ السريع".

وأضاف أن "الزلزال الذي وقع في الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل وامتدت تأثيراته الى بورصة ويالوفا وتكيرداغ وكوجالي كان بمثابة جرس إنذار جديد لا يجب تجاهله"، مؤكداً أن "الوزارة ستنقل فورًا الخبرات والتجارب التي اكتُسبت من الزلزال الأخير إلى ولايات مرمرة وبشكل خاص إلى مدينة إسطنبول".

وأكد كوروم، أن "التحول الحضري لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة ملحّة داعيًا البلديات والقطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار مع التزام الوزارة الكامل بدعم هذه المشاريع على كافة المستويات من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ".

كما أشار إلى "مدينة بورصة بحاجة لتسريع عمليات التحول العمراني والصناعي فيها بطريقة تراعي البيئة وتلتزم بالمعايير الزلزالية الحديثة"، مبيناً أن "التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص سيكون مفتاح النجاح في مواجهة الكوارث المحتملة".