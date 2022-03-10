تحذير من رؤيا يوحنا لأحد "الفرسان الأربعة"

شفق نيوز / حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، من الأزمة الأوكرانية، التي من شأنها زيادة الأمراض المعدية، ومنها ما يرمز إليها "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة".

والفرسان الأربعة، هي رؤيا يوحنا التي ذكرها في "الأصحاح السادس" لسفر رؤيا يوحنا في "الكتاب المقدس المسيحي" وهم فرسان الصراعات والحرب والمجاعة والموت.

وذكر مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي، أن "هناك نقصاً في الغذاء وتنقلات الناس (...) لقد رأينا هذه الصورة في القرن الإفريقي، بشكل مأساوي، إذ كانت الأمراض المعدية ترتبط دائما بـ(أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة)".

وأضاف رايان، أن "هناك علاقة قوية بين هذه الأمراض والنزاعات، لذلك يجب عدم التفاجئ بهذا الشأن، والشيء الوحيد الصادم قد يكون أن ذلك يحدث في أوروبا، حيث تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، لكن هذه التطورات تتسم بها كل مناطق العالم التي تشهد صراعات أو فيضانات أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة".

وأشار إلى أن "الظروف التي يتم رؤيتها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية، سواء كانت (كوفيد-19) أو (شلل الأطفال) أو (حصبة) أو (كوليرا)"، لافتاً إلى أن "الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء الأعمال القتالية المستمرة هناك".