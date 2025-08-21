تحذير من خطورته.. "إيرين" يغرق الساحل الشرقي الأمريكي

شفق نيوز- واشنطن

تسبب إعصار "إيرين" الذي يضرب سواحل ولايتي كارولاينا الشمالية وفيرجينيا في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، في فيضانات واسعة ورياح عاتية، وسط تحذيرات متصاعدة من خطورة التيارات القوية مع استمرار تقدم الإعصار ببطء نحو الشمال الشرقي.

وأغرقت أمواج المحيط الأطلسي الطريق "12" الذي يربط مجموعة من الجزر بالبر، حتى أصبح من المستحيل عبور بعض أجزائه، بحسب صور نشرتها السلطات الأمريكية.

وشهدت منطقة وسط الأطلسي ذروة تأثير الإعصار قبل وصوله الى اليابسة، ومع ذلك حذر المركز الوطني للأعاصير المواطنين من السباحة "في غالبية شواطئ الساحل الشرقي بسبب الأمواج والتيارات التي قد تشكل خطراً على الحياة".

من جهته صنّف المركز الوطني، الخميس، الإعصار إيرين في الفئة الثانية، مع سرعة رياح بلغت 169 كيلومتراً في الساعة.

وأفاد بتقدم الإعصار ببطء نحو الشمال الشرقي، مع توقعات أن تخف شدته مع التقدم نحو البحر خلال اليومين المقبلين.

ويُعد إيرين أول إعصار في موسم الأعاصير بشمال المحيط الأطلسي، واشتد بسرعة كبيرة خلال ما يزيد قليلاً على يوم واحد، ليبلغ أقصى مستوى من القوة.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت شدته لكنه اتسع، وقد يشتد من جديد خلال الساعات المقبلة، وفقاً لتحذير المركز الأمريكي للأعاصير.

ومن المتوقع أن يكون موسم الأعاصير الذي يستمر من أوائل حزيران/يونيو حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام أكثر شدة من المعتاد، بحسب توقعات السلطات الجوية الأمريكية.

وبحسب العلماء، يؤدي تغيّر المناخ إلى تسخين مياه البحار مما يعزز احتمال اشتداد هذه العواصف بسرعة ويزيد من خطر حدوث ظواهر جوية أكثر قوة.