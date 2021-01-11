تحذير من احتجاجات مسلحة.. و15 ألف عنصر أمن لتأمين تنصيب بايدن

شفق نيوز/ قال الجنرال دانيال هوكانسون، قائد الحرس الوطني الأمريكي، يوم الاثنين، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن؛ لدعم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف هوكانسون للصحفيين أنه من المتوقع "نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول يوم السبت؛ لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات".

ذكرت شبكة (إيه.بي.سي) نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يوم 20 يناير كانون الثاني.

ونقلت الشبكة عن نشرة صادرة عن أعلى وكالة لإنفاذ القانون في البلاد، أن "جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير كانون الثاني، وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة ترامب من منصبه".

ولم يتسنَ الوصول على الفور لممثلين عن مكتب التحقيقات الاتحادي لتأكيد التقرير.