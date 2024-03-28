تحذير أممي ودعوات الى حظر الاسلحة في هايتي

شفق نيوز/ حذرت الامم المتحدة، يوم الخميس، من الوضع الكارثي في هايتي، داعية الى تطبيق حظر الاسلحة بشكل فعال.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق"، داعيا إلى "تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية".

وحذرت الامم المتحدة من أن "الوضع كارثي في هايتي التي تعمها الفوضى حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة"، منددة باستمرار "وصول أسلحة الى البلاد".

وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء ارييل هنري.

وقدم هنري الذي طالما كان محور خلاف، استقالته في 11 آذار/مارس. ومنذ ذاك، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.

وكانت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت الثلاثاء من أن "عددا لا يحصى من الأطفال" يواجه خطر الموت بسبب الأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها هايتي، معربة عن قلقها خصوصا على 125 ألف طفل مهدّدين بسوء التغذية الحاد.

ودعت يونيسيف المجتمع الدولي الى الاسراع في إعادة الأمن وزيادة الدعم المالي، في حين لم ترسل بعد بعثة دولية بقيادة كينيا تعنى بالحفاظ على الأمن.

ولم تموّل خطّة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لهايتي في 2024 بقيمة 674 مليون دولار سوى بنسبة لا تتعدّى 7 %.