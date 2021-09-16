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تحذير أمريكي من متحور "متوحش" لكورونا أشد فتكاً من "دلتا"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-16T11:48:19+0000
تحذير أمريكي من متحور "متوحش" لكورونا أشد فتكاً من "دلتا"

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من "متحور متوحش" لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، بسرعة مخيفة.

وفي حديثه مع محطة "أم أس إن بي سي"، أشار فاوتشي إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور "دلتا" يبدو ضعيفا بالمقارنة.

وشرح فاوتشي: "مع زيادة انتشار فيروس كورونا في المجتمع، سنحصل على ما يكفي من الطفرات الجديدة لتكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي نراها الآن".

وأكد فاوتشي أن هذا هو سبب أهمية التطعيم، فلقاحات "كوفيد-19" ستساعد في وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة.

وفي أغسطس، أخبر العديد من العلماء مجلة "نيوزويك" أن هناك "متحور جهنمي لفيروس كورونا" يمكن أن يكون أسوأ من متحور دلتا، الذي يعد الأخطر حاليا بسبب سرعة انتشاره.

وقال إريك فيل، مدير علم الأمراض الجزيئية في مركز سيدارز سيناي الطبي: "لن أكون متفاجئا إذا ما ظهر متحور آخر يكون أكثر قابلية للانتقال من دلتا".

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