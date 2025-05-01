تحذير أمريكي مباشر لإيران من عواقب دعم الحوثيين

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، تحذيراً مباشراً إلى إيران في منشور على منصة "إكس" صباح اليوم الخميس، على خلفية "الدعم المستمر" لجماعة الحوثي في اليمن.

وكتب هيغسيث: "رسالة إلى إيران: نحن نرصد دعمكم القاتل للحوثيين. ونعلم تمامًا ما تفعلونه"، مضيفًا: "أنتم تعرفون جيدًا ما يمكن للجيش الأمريكي أن يفعله، وقد تم تحذيركم. ستدفعون الثمن في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وأعاد هيغسيث لاحقًا على حسابه الشخصي على "إكس" نشر رسالة كان الرئيس دونالد ترامب قد نشرها على منصة "تروث سوشيال" في مارس/آذار، أكد فيها أنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي.

ويأتي تحذير هيغسيث رغم استئناف الولايات المتحدة المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذ من المقرر أن يجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون مجددًا في روما يوم السبت المقبل.

كما يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً نتيجة استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، والتي تتهم واشنطن طهران بدعمها تقنياً وعسكرياً.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد أكثر من 1000 هدف منذ تصعيد عملياتها ضد جماعة الحوثي في مارس/آذار الماضي.

وفي سياق متصل، عزز الجيش الأميركي وجوده في الأسابيع الأخيرة لدعم قواته في الشرق الأوسط، حيث نشرت وزارة الدفاع ست قاذفات من طراز "بي-2" في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وهو موقع يعتبره الخبراء مثاليًا للعمليات العسكرية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الولايات المتحدة حاليًا حاملتي طائرات في الشرق الأوسط، كما قامت بنقل أنظمة دفاع جوي من آسيا إلى المنطقة.