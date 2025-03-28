تحذير أمريكي عاجل.. لا تسافروا إلى سوريا خلال العيد

شفق نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا بشأن السفر إلى سوريا، وهو المستوى الرابع: لا تسافر إلى سوريا، لافتة إلى أن ذلك قد يشمل أساليب الهجوم، على سبيل المثال لا الحصر، المهاجمين الأفراد، أو المسلحين، أو استخدام الأجهزة المتفجرة".

وبحسب التحذير: "يظل ذلك ساريًا نظرًا للمخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، والصراع المسلح، والاحتجاز غير العادل".

وبهذه الاثناء أعلنت الرئاسة السورية، الجمعة، أن الرئيس أحمد الشرع التقى وفدًا من الطائفة الشيعية في البلاد، هو الأول من نوعه.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، عقد الشرع اجتماعًا مع وفد من وجهاء وأعيان الطائفة الشيعية.