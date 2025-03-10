تحذير أمريكي رسمي للحكومة العراقية بشأن تسوركوف

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجهت تحذيرات رسمية للحكومة العراقية، بشأن ضرورة إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة إليزابيث تسوركوف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن "المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، نقل رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يؤكد فيها أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام عملية الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية".

وأضافت أنه "في تحذير رسمي، طلبت إدارة ترامب من العراق ضمان الإفراج الفوري عن تسوركوف، التي تم اختطافها في العراق"، محذرة من "عواقب سياسية واقتصادية في حال عدم إطلاق سراحها".

وأكدت الصحيفة أن "بوهلر هدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد العراق في حال عدم إطلاق سراح تسوركوف قريباً"، لافتة إلى أن "المسؤولين العراقيين أكدوا أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لحل الأزمة، في مسعى لتجنب العقوبات".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي آخر، قوله إن "السلطات تركز على التوسط مع كتائب حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، لكن الخاطفين لم يستجيبوا على الإطلاق، والفدية ليست هدفهم، مما يجعل حل القضية أكثر تعقيداً".

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعمل على تحديد مكان تسوركوف، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع القضية بسرية، عبر الوسطاء، في وقت أعرب فيه مسؤولون عراقيون عن قلقهم من أن واشنطن قد تفرض عقوبات بغض النظر عن نتائج التحقيق.