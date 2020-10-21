تحذير صيني من انتقال كورونا عبر الحدود بهذه الطريقة

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على عبوات الأطعمة المجمدة، بعد ظهور مجموعة من الحالات الجديدة في إحدى المدن المرتبطة بتجارة بالأسماك المجمدة.

وذكر المركز بحسب صحيفة "دلي ميل" أنه وجد عينة حية من الفيروس على العبوة الخارجية لسمك القد المجمد، في مدينة تشينغداو الشرقية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتي إصابة لشخصين كانا مسؤولين عن تفريغ شحنات السمك المجمد.

وأشارت دارسات المركز إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر مسافات طويلة عبر البضائع المجمدة.

لكن بعض العلماء يعتقدون أنه من الممكن أن يكون كلا العاملين في الرصيف قد أصيبوا بالفيروس من مكان آخر، على الرغم من حقيقة أنه لم تكن هناك حالات في الصين لمدة شهرين قبل تفشي المرض، وأنهم هم من قاموا بتلويث منتجات الأسماك المجمدة بفيروس كورونا بدلاً من أن يكون المنتج هو مصدر العدوى.

بدورهما، قالت وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إن خطر الإصابة بالفيروس من الأطعمة المجمدة "منخفض للغاية".

وبحسب المركز الصيني، فإن ملامسة العبوات الملوثة بفيروس كورونا الجديد الحي قد تؤدي إلى الإصابة، وقال المركز إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها العثور على آثار "حية" للفيروس على عبوات الأطعمة الباردة، وأضاف "إذا كان الفيروس حياً، فهذا يعني أن لديه القدرة على إصابة الناس".