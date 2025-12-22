تحذير إسرائيلي من تدريبات إيران الصاروخية: قد تكون تمهيداً لضربة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذر مسؤولون إسرائيليون، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها الحرس الثوري الإيراني قد تكون تمهيدًا لشن ضربة ضد إسرائيل.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اتصالاً هاتفياً يوم السبت بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أبلغه فيه بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء المناورات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام.

وأشار زامير إلى أن التحركات الأخيرة للصواريخ الإيرانية وغيرها من الأنشطة العملياتية قد تُستخدم أيضًا كغطاء لتنفيذ هجوم مفاجئ من جانب طهران.

ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي القوات المسلحة في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنسيق وثيق في ما يتعلق بالاستعدادات الدفاعية.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت في وقت سابق، بأن إسرائيل تستعد لإطلاع ترمب على خيارات محتملة لتوجيه ضربة جديدة إلى إيران.

وشنّت إسرائيل، ليل 13 يونيو/ حزيران، عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الضربات الجوية وعمليات التخريب منشآت نووية، وقيادات عسكرية، وعلماء بارزين في الفيزياء النووية، إضافة إلى قواعد جوية.