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تحذير اوكراني: خطر الإشعاع النووي يتزايد بسبب انتشار الحرائق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-14T05:08:30+0000
تحذير اوكراني: خطر الإشعاع النووي يتزايد بسبب انتشار الحرائق

شفق نيوز/ حذرت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المناطق المحظورة، من زيادة مخاطر الإشعاع نتيجة للحرائق المسجلة في منطقة محطة تشيرنوبل النووية، والتي قالت إنها تميل للانتشار.

ونقلت وكالة انترفاكس الإخبارية الأوكرانية عن الوكالة الحكومية قولها إنه "وفقا لمعايير التصنيف لحالات الطوارئ، يجب ألا تتجاوز معايير الحريق في المنطقة المحظورة 0.05-0.2 كيلومتر مربع، لكن حالة منطقة الحريق تتجاوز هذه الأرقام بعشرات المرات".

وأشارت إلى أنه "وفقا لتقرير المدير العام للمركز البيئي، سيرغي كيرييف، وبيانات من وكالة ناسا خلال اليومين الماضيين فقد تم تسجيل أربعة مناطق حريق في المنطقة المذكورة".

واعتمدت الوكالة أيضاً على صور أقمار صناعية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأكدت الوكالة أنه "من وجهة النظر المتعلقة بالمخاطر الإشعاعية التي سجلها النظام الآلي لرصد الحالة الإشعاعية في 39 نقطة، فإن الحرائق القائمة في المناطق ذات المستويات الكبيرة من التلوث بالمواد المشعة وفي مواقع البنية التحتية لإدارة النفايات المشعة ضمن 10 نقاط تشكل خطرا خاصا".

وأشارت إلى أن "الحريق وقع نتيجة للعدوان المسلح لروسيا، أي أنه حصل بسبب سقوط قذيفة أو إحراق متعمد".

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