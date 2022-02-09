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تحذير امريكي من هجوم محتمل على الامارات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-09T05:08:19+0000
تحذير امريكي من هجوم محتمل على الامارات

شفق نيوز/ حذرت السفارة الأمريكية لدى دولة الإمارات في بيان يوم الأربعاء مواطنيها من "تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة" في أبوظبي وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات.

وتعرضت الدولة الثرية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمارات.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قواتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح منذ 2014، لكنها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

ووقع الهجوم الجديد بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة، تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين الذين فتحوا جبهة جديدة في الحرب اليمنية عبر تكرار استهداف الأراضي الإماراتية بعد الأراضي السعودية.

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