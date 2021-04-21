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تحذيرات من الطفرة الهندية لفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-21T04:51:26+0000
تحذيرات من الطفرة الهندية لفيروس كورونا

دعا علماء بريطانيون إلى توخي الحذر بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في الهند، رغم بعض النظريات القائلة بأنها قد لا تمثل مشكلة مثل الطفرات الأخرى للفيروس.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المتغير المعروف باسم B1617، يتم التحقيق فيه من قبل مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة، حيث تم اكتشاف إجمالي 77 حالة إصابة به حتى الآن.

ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا المتغير أكثر خطورة أو يستجيب للقاحات المتوفرة حاليا.

وقال الدكتور جيفري باريت، من معهد ويلكوم سانجر البريطاني إنه "من الواضح أن هذا المتغير قد انتشر في الهند قرابة انتشار الموجة الأخيرة الكبيرة والمأساوية من كوفيد-19، لكن لا نعرف حتى الآن إذا كان هذا المتغير هو سبب هذه الموجة".

وأضاف: "بالتأكيد هناك علاقة سبب ونتيجة ولكن لم يتم تسجيل سوى حوالي 1000 حالة في الهند من بين حوالي 4 ملايين حالة في هذه الموجة حتى الآن".

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