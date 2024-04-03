تحذيرات من تكرار حادثة جسر بالتيمور في أميركا

شفق نيوز/ حذرت السلطات الأميركية من تكرار حادثة جسر بالتيمور مجدداً حيث أن هناك ما لا يقل عن 7 جسور في الولايات المتحدة ذات حجم ومدى مماثل لجسر "فرانسيس سكوت كي" المنهار، مما يجعلها عرضة لمأساة مستقبلية مماثلة.

وحدد الجرد الوطني للجسور التابع للإدارة الفيدرالية للطرق السريعة (FHA) لعام 2023، سبعة جسور شهيرة تحتوي على "أجزاء حرجة للكسر"، مما يعني أن تلف مكون فولاذي واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى انهيار الهيكل بأكمله.

ومن بين الأسماء المدرجة في القائمة غولدن غيت في سان فرانسيسكو وفيرازانو في نيويورك، وكذلك جسر سانت جون الأقل شهرة في ولاية أوريغون، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الجسور السبعة كلها مدعومة بأبراج خرسانية أو أرصفة، معرضة لتأثير سفن الشحن.

ولكن لبناء أرصفة جسر قوية بما يكفي لتحمل ضربة من سفينة حاويات كهذه، سينتهي الأمر إلى بناء قلعة في وسط النهر.

ويجري حاليا التخطيط لتوسيع جسر خليج تشيسابيك الذي يبلغ طوله أكثر من 4 أميال، والذي يقع مثل جسر بالتيمور في ولاية ماريلاند، بتكلفة مليارات الدولارات.

ويشهد نهر تشيسابيك عبور نحو 72 ألف مركبة يوميا، وفقا لبيانات حصيلة عام 2016، كما تمر تحته سفن حاويات كبيرة.

وتقع معظم الجسور المعرضة للخطر في شمال غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك جسر تاكوما ناروز في واشنطن، وجسر سانت جونز بولاية أوريغون؛ وجسر لويس وكلارك الذي يربط ولاية أوريغون بولاية واشنطن.

تعد هذه الجسور أيضا شرايين مرور رئيسية تشهد مرور عشرات الآلاف من المركبات يوميا، أكثر من 90 ألف مركبة في تاكوما ناروز، وأكثر من 22 ألف مركبة في سانت جونز، ونحو 21.5 ألف مركبة تسافر عبر لويس وكلارك.

وعلى مسافة قصيرة جنوبا في منطقة خليج سان فرانسيسكو، يوجد طريقان آخران، بما في ذلك جسر البوابة الذهبية الشهير.

أحدهما، جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند، مسؤول عن دعم ما يصل إلى 280 ألف إلى 300 ألف مركبة ركاب يوميا، أو أكثر من 13 ألف سيارة خلال ساعة الذروة المرورية.

تم الانتهاء من جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند لأول مرة خلال فترة الكساد الكبير في تشرين الثاني/ نوفمبر 1936، وتمكن بالفعل من الصمود في وجه الاصطدام بسفينة حاويات في عام 2007.

لكن هذا الجسر، على الرغم من عمره، كان يحتوي على مصدات لاستيعاب الضربات.

وبالمثل، تم أيضا تحصين جسر البوابة الذهبية بـ"أقوى نظام حماية لأي جسر على الساحل الغربي"، حسبما أعلن متحدث باسم الوكالة الحكومية الشهر الماضي.

وساعدت البوابة الذهبية ما متوسطه 89 ألف مركبة على عبور المضيق بين المحيط الهادئ والخليج، وما يصل إلى 10 آلاف راكب دراجة يوميا في عام 2023.

كان جسر فيرازانو ناروز في مدينة نيويورك هو السابع من بين الجسور الكبيرة المعرضة للخطر التي تم تحديدها.

ويبلغ متوسط حركة المرور للهيكل الذي يربط أحياء بروكلين بجزيرة ستاتن نحو 200 ألف مركبة يوميًا، وفقًا لإدارة الحدائق.