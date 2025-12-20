تحذيرات روسية من كارثة نووية محتملة بسبب القصف الأوكراني

شفق نيوز- موسكو

حذّر يوري تشيرنيتشوك، مدير محطة زابوروجيه النووية، يوم السبت، من أن استهداف المحطة بالقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قد يقود في أسوأ السيناريوهات، إلى عواقب مماثلة لكارثتي تشيرنوبل وفوكوشيما.

وقال تشيرنيتشوك إن "تاريخ الطاقة النووية شهد حادثتين كبيرتين فقط، هما تشيرنوبل عام 1986، وفوكوشيما عام 2011"، مشيرًا إلى أن "استمرار القصف (الأوكراني) قد يفضي إلى نتائج مشابهة".

وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا، أوضحت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن وتيرة القصف الأوكراني حول المحطة لم تنخفض، بل تستمر بشكل شبه يومي.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، وتُعد الأكبر في أوروبا، من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات توليد بقدرة واحد غيغاواط لكل وحدة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أصبحت المحطة تحت السيطرة الروسية.