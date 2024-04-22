تحذيرات خطيرة.. درجات الحرارة في أوروبا ترتفع ضعف المتوسط العالمي

شفق نيوز/ ذكرت منظمتان كبيرتان لمراقبة المناخ، يوم الاثنين، في تقرير حديث عن حالة المناخ في أوروبا أن القارة العجوز هي الأسرع في ارتفاع درجات الحرارة وأن درجات الحرارة فيها ترتفع بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، وحذرت من العواقب على صحة الإنسان وذوبان الأنهار الجليدية والنشاط الاقتصادي.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ووكالة "كوبرنيكوس" للمناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير مشترك إن القارة لديها الفرصة لتطوير استراتيجيات مستهدفة لتسريع التحول إلى الموارد المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية استجابة لتغير المناخ.

وولّدت القارة 43% من احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة في العام الماضي، مقارنة بـ 36% في العام السابق، حسبما تقول الوكالات في تقريرها الأوروبي عن حالة المناخ للعام الماضي، وتم توليد المزيد من الطاقة في أوروبا من مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري للعام الثاني على التوالي.

تظهر أحدث متوسطات الخمس سنوات أن درجات الحرارة في أوروبا ترتفع الآن بمقدار 2.3 درجة مئوية (4.1 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، مقارنة بـ 1.3 درجة مئوية أعلى على مستوى العالم، حسبما يقول التقرير، وهو ما يقل قليلاً عن الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وقالت إليزابيث حمدوش، نائبة رئيس وحدة كوبرنيكوس في المفوضية الأوروبية: "شهدت أوروبا عاماً آخر من ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة - بما في ذلك الإجهاد الحراري مع درجات حرارة قياسية وحرائق الغابات وموجات الحر وفقدان الجليد الجليدي وقلة تساقط الثلوج".

ويشكل التقرير تكملة قارية للحالة الرئيسية لتقرير المناخ العالمي الذي تصدره المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، والذي يُنشر سنويًا منذ ثلاثة عقود، وجاء هذا العام مصحوبًا بـ "إنذار أحمر" يحذر من أن العالم لا يبذل ما يكفي لمكافحة عواقب تغير المناخ.

درجات حرارة قياسية

وأفاد "كوبرنيكوس" أن شهر مارس كان الشهر العاشر على التوالي الذي تسجل فيه درجات الحرارة الشهرية القياسية. وقال التقرير الأوروبي إن متوسط درجة حرارة سطح البحر للمحيطات في جميع أنحاء أوروبا وصل إلى أعلى مستوى سنوي له في عام 2023.

ويركز التقرير الأوروبي هذا العام على تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن الوفيات المرتبطة بالحرارة ارتفعت في أنحاء القارة. وقالت إن أكثر من 150 شخصًا لقوا حتفهم بشكل مباشر العام الماضي بسبب العواصف والفيضانات وحرائق الغابات.

وقدرت تكلفة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالطقس والمناخ في عام 2023 بأكثر من 13.4 مليار يورو (حوالي 14.3 مليار دولار)، وقال كارلو بونتيمبو، مدير كوبرنيكوس: "لقد تأثر مئات الآلاف من الأشخاص بالأحداث المناخية المتطرفة في عام 2023، والتي كانت مسؤولة عن خسائر كبيرة على المستوى القاري، تقدر بما لا يقل عن عشرات المليارات من اليورو".

وقال التقرير إن الطقس المتطرف أدى إلى موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والفيضانات، وساهمت درجات الحرارة المرتفعة في فقدان الجليد الجليدي في القارة، بما في ذلك جبال الألب، التي فقدت حوالي 10% من الجليد الجليدي المتبقي لديها على مدى العامين الماضيين.

ومع ذلك، أشار صاحب التقرير إلى بعض الاستثناءات، مثل كيف كانت درجات الحرارة أقل من المتوسط في الدول الاسكندنافية وأيسلندا حتى لو كان الزئبق أعلى من المتوسط في معظم أنحاء القارة ككل.