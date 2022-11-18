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تحذيرات امريكية من عملية عسكرية تركية في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-18T20:13:52+0000
تحذيرات امريكية من عملية عسكرية تركية في العراق

شفق نيوز/ دعت الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر لشمال العراق وشمال سوريا نتيجة "تقارير موثوقة" عن قرب شن تركيا عمليات عسكرية هناك.

وقالت القنصلية الأميركية في أربيل في بيان إنها "تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر تتحدث عن احتمال شن تركيا عملا عسكريا في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة". 

وأضاف البيان أن حكومة الولايات المتحدة تنصح وبشدة مواطنيها تجنب هذه المناطق، وخاصة المناطق الحدودية وتوخي الحذر في حال كانت هناك تجمعات أو احتجاجات كبيرة.

ويأتي التحذير الأميركي بعد أيام من تفجير وقع في وسط إسطنبول وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين، ونسبته السلطات التركية إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا.

وتم توقيف المشتبه بها الرئيسية إلهام بشير (23 عاما) التي تحمل الجنسية السورية ودخلت تركيا بطريقة غير قانونية من شمال سوريا، ليل الأحد في شقة بضواحي إسطنبول، وقد اعترفت بالوقائع، بحسب السلطات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن تقرير للشرطة أن المتهمة تواصلت لأول مرة مع حزب العمال الكردستاني في عام 2017 عبر صديقها السابق وبقيت على اتصال بالمنظمة بعد انفصالهما. 

ونفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، أي علاقة لهما بتفجير إسطنبول.

وكانت وحدات حماية الشعب مدعومة من عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، وشكلت لسنوات رأس حربة في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتُصنف أنقرة المنظمتان على أنهما "إرهابيتان"، كما تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة "إرهابية".

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