تحديد هوية منفذ محاولة اغتيال ترامب

شفق نيوز/ كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، يوم الأحد، عن هوية منفذ محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في بنسلفانيا.

وقال كيفن روجيك من مكتب إف بي آي، خلال مؤتمر صحفي، إن "إطلاق النار الذي استهدف ترامب هذا المساء، يعتبر محاولة اغتيال ضدّ مرشح رئاسي ورئيس أمريكي سابق".

‎وأوضح مسؤول مكتب التحقيقات الأمريكي، أن "ترامب أصيب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين".

‎ولفت روجيك، إلى أن "مطلق النار على ترامب، هو (توماس ماثيو كروكس)، ويبلغ من العمر 20 عاما".