تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة التلاعب بنتائج الانتخابات

شفق نيوز / حددت محكمة في العاصمة واشنطن يوم 4 مارس/آذار المقبل، موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم على الكونغرس.

وبحسب موقع الحرة، حددت القاضية، تانيا شاتكن، هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص، جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير /كانون الثاني 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل/نيسان 2026.

ويأتي ذلك بعد الكشف بأن لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، حددت يوم السادس من سبتمبر موعدا لاستدعاء ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ "التآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس/آذار الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.

وجاءت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو/حزيران الماضي، في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه.

ومثل ترامب في 13 يونيو/حزيران أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس/آب الجاري، لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية".

ومثل في 3 أغسطس/آب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.

وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.

وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس/آب الجاري، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية.

ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.