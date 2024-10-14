تحديد موعد الرد الإسرائيلي على إيران والأهداف المعرضة للقصف

شفق نيوز/ كشفت ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين مطلعيْنِ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.

وبحسب تقرير للصحيفة، فأن نتنياهو أبلغ بايدن أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، كما أن تخفيف موقفه ساهم في قرار بايدن إرسال نظام دفاع صاروخي لإسرائيل.

وأضافت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو هو من سيقرر الرد الإسرائيلي ولن ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن بخصوص ذلك".

كما أكدت أن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر.

وقد ظلت حكومة بنيامين نتنياهو طيلة الأيام الماضية تتوعد إيران "برد قاسٍ ومؤلم وعنيف" على الهجوم الذي شنته مطلع الشهر الجاري على قواعد ومنشآت عسكرية في إسرائيل.

يذكر أن الهجوم الإيراني جاء ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي في عملية نُسبت إلى إسرائيل، وانتقاما لمقتل أمين عام حزب الله وشخصية عسكرية إيرانية رفيعة في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر/أيلول الماضي.

واعترفت إسرائيل مؤخرا بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا عسكرية وألحقت بها خسائر مادية تفوق 50 مليون دولار، لكنها لم تكشف عن أي خسائر بشرية.