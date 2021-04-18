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تحديد الـ26 من الشهر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية السورية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-18T10:00:55+0000
تحديد الـ26 من الشهر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية السورية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السوري حموده صباغ، يوم الاحد، عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 أيار المقبل.

وقال صباغ، إن "الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج ستجرى يوم 20 أيار 2021".

وأعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 19 نيسان، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان.

وطالب صباغ بـ"المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لإفشال المخططات التي تستهدف سوريا".

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