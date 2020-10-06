سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تحديث رسمي جديد يخص فيروس كورونا ينسف نظرية سابقة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-06T05:01:11+0000
تحديث رسمي جديد يخص فيروس كورونا ينسف نظرية سابقة

شفق نيوز/ أعلنت ”المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها“ رسمياً أنّ فيروس كورونا المستجدّ يمكن أن ينتقل عبر الهواء، في موقف ينسجم مع آراء علماء كثر يطالبون منذ أشهر بأخذ هذا الاحتمال بجديّة أكبر.

وحدّثت ”المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها“ توصياتها الصحية المنشورة على موقعها الإلكتروني على النحو التالي ”بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات. هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته“.

ومن الأمراض التي تنتقل عبر الهواء بالإضافة إلى كوفيد-19، الحصبة، والجدري، والسلّ.

ويعتبر خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى تبقى قطرات الرذاذ التنفسية من مختلف الأحجام والتي ينثرها المصاب عند العطس والسعال والغناء والكلام والتنفّس.

لكن التحديث الذي يأتي بعد عشرة أشهر من بداية الجائحة يكرّس صحّة دراسات تظهر أنّ فيروس كورونا، وإن كان أقلّ عدوى من الحصبة، يمكن أن ينتقل أبعد من مترين، وهي فرضية كانت تستبعدها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية عند ظهور فيروس سارس-كوف-2.

وتؤكد المراكز أهمية تهوية الأماكن المغلقة لتجنّب العدوى، وهي في المقابل، لا تعتبر انتقال العدوى ”عبر أسطح ملوّثة بالفيروس طريقة شائعة لتفشّي كوفيد-19“.

وبالنسبة لتوصيات هذه الهيئة، لم يطرأ أي تعديل على الاحتياطات التي يجب اتّخاذها: التباعد المادي، وضع الكمامات، غسل اليدين، تجنّب الأماكن المغلقة المكتظّة، وعزل المرضى.

وكانت مجموعة علماء أميركيين تدفع باتّجاه تحديث التوصيات الصحية الرسمية، التي كانت تستند إلى تمييز عفا عليه الزمن بين قطرات الرذاذ والهواء الجوّي يعود لثلاثينيات القرن الماضي.

والإثنين كتب خبراء في جامعات كاليفورنيا وميريلاند وفرجينيا تيك وغيرها في رسالة مشتركة أن ”الفيروسات في الهباء الجوي يمكن أن تطفو في الهواء لثوان ولساعات، مثل الدخان، ويمكن أن تستنشق“.



related

فيروس كورونا.. وفاة شخص كل 15 ثانية

Date: 2020-08-23 11:18:56
فيروس كورونا.. وفاة شخص كل 15 ثانية

واخيراً خبر سار لفيروس كورونا.. نصف المصابين على مستوى العالم يتماثلون للشفاء

Date: 2020-03-15 10:27:40
واخيراً خبر سار لفيروس كورونا.. نصف المصابين على مستوى العالم يتماثلون للشفاء

ارتفاع الوفيات إثر فيروس كورونا في إيطاليا إلى 463

Date: 2020-03-09 20:12:58
ارتفاع الوفيات إثر فيروس كورونا في إيطاليا إلى 463

عدد الوفيات بكورونا في ايران يقفز لأكثر من 2500

Date: 2020-03-28 13:12:17
عدد الوفيات بكورونا في ايران يقفز لأكثر من 2500

بعد ان حث على الدعاء لمواجهة كورونا.. مرجع بارز يجيز لقاحاً اسرائيلياً إن لم يتوفر البديل

Date: 2020-03-12 22:44:19
بعد ان حث على الدعاء لمواجهة كورونا.. مرجع بارز يجيز لقاحاً اسرائيلياً إن لم يتوفر البديل

كورونا يمتد الى الفاتيكان

Date: 2020-03-06 12:23:20
كورونا يمتد الى الفاتيكان

الصين تزف نبأ ساراً بشأن المتعافين والمصابين بكورونا

Date: 2020-02-23 11:24:41
الصين تزف نبأ ساراً بشأن المتعافين والمصابين بكورونا

إصابات كورونا تتجاوز 30 مليوناً عالمياً

Date: 2020-09-17 19:14:22
إصابات كورونا تتجاوز 30 مليوناً عالمياً