تحدى الغرب برحلة جوية.. بوتين: حدثنا 95% من السلاح النووي وسنستخدم الذكاء الاصطناعي عسكرياً

شفق نيوز/ كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تحديث 95% من سلاح روسيا النووي لدى القوات النووية الاستراتيجية الروسية، وفيما بيّن أن القوات الجوية تسلّمت أربع قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية، قام الرئيس الروسي بالتحلّيق على متن قاذفة استراتيجية محدثة قادرة على حمل أسلحة نووية، في تحدٍ جديد للغرب.

وأدلى بوتين بتصريحاته في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم "المدافع عن أرض الآباء" في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".

وقال: "اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95%"، مضيفاً: "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الشركة المصنعة لصاروخ "زيركون" الفرط صوتي قوله إن إدخال الصاروخ إلى الخدمة "ليس إجراءً سريعاً" ويحتاج "قدراً معيناً من الاختبارات".

رحلة "سرية" على متن قاذفة نووية

وأمس الخميس، حلّق بوتين على متن قاذفة استراتيجية محدثة من طراز تو-160إم القادرة على حمل أسلحة نووية، في خطوة من المرجح أن يعتبرها الغرب استعراضاً للتذكير بقدرات روسيا النووية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

تُعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين، التي أطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم "بلاك جاكس"، نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وكان الاتحاد السوفييتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

قام بوتين، الذي من المتوقع أن يفوز بسهولة بولاية رئاسية أخرى مدتها ست سنوات الشهر المقبل، بالرحلة في ظل وجود خلاف بين روسيا والغرب على قضايا مثل الحرب في أوكرانيا ووفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في السجن.

سلاح روسيا النووي

يقول بعض الدبلوماسيين الروس والأمريكيين إنهم لا يتذكرون وقتاً كانت فيه العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم أسوأ من ذلك حتى خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

كما بث التلفزيون الرسمي إقلاع القاذفة العملاقة، التي تفوق سرعة الصوت، من مدرج تابع لمصنع ينتجها في كازان، ووصف المراسل بافيل زاروبين ذلك بحماس بأنه "حدث فريد من نوعه". فيما نقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن مسار رحلة القاذفة سر عسكري.

القاذفة تو-160إم، التي تضم طاقماً مكوناً من أربعة أفراد، قادرة على حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخاً نووياً قصير المدى ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف أو إعادة التزود بالوقود.فيما حلَّق بوتين على متن طراز قديم من القاذفة في عام 2005 خلال تدريب. وبموجب العقد الموقع في عام 2018، من المقرر تسليم عشر قاذفات نووية محدثة من طراز تو-160إم إلى القوات الجوية الروسية من الآن وحتى عام 2027 مقابل 15 مليار روبل (163 مليون دولار) لكل منها.