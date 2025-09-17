تحت أصوات صفارات الإنذار.. "حرب غزة" تنتقل للبيت الأبيض (صور وفيديو)

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

في مشهد احتجاجي لافت أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، نظم عشرات النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية تظاهرة مستخدمين مكبرات الصوت التي بثت أصوات صفارات إنذار وحالة طوارئ، للمطالبة بإنهاء فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في واشنطن، إن المتظاهرين لجأوا إلى أساليب رمزية للتعبير عن احتجاجهم، حيث غطى سائل أحمر اللون، يرمز إلى دماء الضحايا، جزءاً من الشارع أمام المقر الرئاسي الأمريكي، بعد أن سكبه المحتجون من عبوات كانوا يحملونها.

كما رفع العديد من المشاركين أياديهم الملطخة باللون الأحمر، في إشارة إلى ما وصفوها بـ"الأيادي الملطخة بالدماء" جراء استمرار الحرب.

وارتدى عدد من المحتجين أقنعة بيضاء، بينما ارتدى آخرون الكوفية الفلسطينية، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتبت عليها شعارات باللغة الإنكليزية، من بينها "الإعلام يكذب وغزة تموت" و"أوقفوا جرائم الحرب الإسرائيلية" من أمام البوابة المخصصة للصحفيين.

وكانت مكبرات الصوت الملقاة على الأرض، وسط السائل الأحمر، تبث بشكل متواصل أصوات صفارات الإنذار، محاكية الأجواء التي يعيشها سكان غزة تحت القصف.