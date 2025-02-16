"تحالف رباعي" يضم العراق وسوريا وتركيا والأردن لملاحقة داعش

شفق نيوز/ اتفقت تركيا والأردن والعراق وسوريا على تشكيل "تحالف رباعي" ضد تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب هدف آخر ترمي إليه أنقرة وهو وقف الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكوردية التي تعتبرها ذراع حزب العمال الكوردستاني في سوريا، والتي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية.

وقالت المصادر، إن الدول الأربع ستعقد أول اجتماعاتها في عمان خلال فبراير/شباط الحالي، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن تركيا تتحرك في الوقت نفسه لوقف الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكوردية لتطويق حزب العمال الكوردستاني عبر جهود مشتركة مع كل من العراق وسوريا وإيران.

وبينت المصادر، أن تركيا والأردن والعراق وسوريا تعمل على إعداد خطة تعاون شاملة في مجال الحرب ضد تنظيم داعش، يتم من خلالها التنسيق الوثيق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات في مجالات أمن الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية والقيام بالعمليات المشتركة، كأمر حيوي لمنع ظهور التنظيم في المنطقة مجدداً.

ولا يزال آلاف من أعضاء تنظيم داعش المعتقلين في سجون شمال شرقي سوريا يشكلون تهديداً للأمن الإقليمي.

وتطالب تركيا بتسليم هذه السجون، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً، إلى الإدارة السورية الجديدة، مع استعدادها لدعم حراستها.